Campionato italiano della pasta, c'è anche un ristorante genovese

C'è anche un locale genovese fra i 14 top ristoranti che partecipano al settimo Campionato Italiano della Pasta la competizione che assegna ufficialmente lo scudetto della pasta, una startup di food blogger (ideatori Vera Mascaretti e Camillo Di Monte) che ogni anno seleziona i migliori ristoranti e chef professionisti di pasta in Italia e all'estero, con l’obiettivo di valutarli attraverso competizioni ufficiali.

Le competizioni del primo food game italiano richiamano inevitabilmente il mondo del calcio e sono: LE COMPETIZIONI UFFICIALI: – SERIE A “miglior ristorante di pasta in Italia” – EUROPA LEAGUE “miglior ristorante di pasta in Europa” – CHAMPIONS LEAGUE “miglior ristorante di pasta in assoluto tra Italia ed Europa” – MLS MAJOR LEAGUE USA “miglior ristorante di pasta in USA” – COPPA ITALIA “miglior chef professionista” Il campionato iniziato il 5 ottobre terminerà con la proclamazione del Campione d’Italia il 6 Maggio 2020 Ecco come si forma la classifica: SONO TORNEI BASATI SULLE RECENSIONI DI: • TIFOSI Clienti che sul sito ufficiale www.campionatoitalianodellapasta.it potranno assegnare un voto-recensione. I voti-recensione dovranno essere accompagnati dalla foto dello scontrino fiscale in cui è evidente la data di rilascio. Valgono anche le recensioni inviate all’indirizzo mail: info@campionatoitalianodellapasta.it; Al tifoso più attivo, sarà assegnato il TROFEO CAPOCANNONIERE miglior TIFOSO-RECENSORE); • ARBITRI Anche i nostri ispettori assegneranno periodicamente dei voti-recensioni. Gli ispettori, frequenteranno nel periodo del Campionato, anonimamente e a pagamento i ristoranti in gara, lasciando un piccolo adesivo che testimonierà il loro passaggio; • V.A.R Valutazione Attraverso la Rete: analisi delle testimonianze sui principali social network.

Campionato italiano della pasta, i concorrenti

1VyTA Enoteca Regionale del Lazio (ROMA) 2Degusteria Italiana agli Uffizi (FIRENZE) 3Ristorante Sale Fino (SAVIGNANO SUL RUBICONE) 4Ristorante Core de Roma (ROMA) 5Cucina Sant'Andrea (EMPOLI) 6Ristorante Pizzeria Maria Luigia Luxury (TRAVERSETOLO) 7Ancona Due (UDINE) 8Ristorante IL MARIN (GENOVA) 9Osteria dei Girasoli Sassuolo (SASSUOLO) 10Ristorante TRIA - Filosofia culinaria (SAN CATALDO – OTRANTO) 11Officina del gusto Bellanca (GROTTE) 12Osteria Il Gufetto (GRADARA) 13Malga Peziè de Parù (CORTINA D’AMPEZZO) 14Falsariga (MORCIANO DI ROMAGNA).