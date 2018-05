Sagra del Pesce di Camogli, nel weekend aumentano i treni

Torna il tradizionale appuntamento con la Sagra del Pesce di Camogli, arrivata ormai alla 67esima edizione, e per far fronte alle migliaia di turisti che ogni anno prendono d'assalto il piccolo borgo per gustare la celebre "maxi frittura", Regione Liguria e Trenitalia hanno deciso di correre ai riparti istituendo treni extra tra sabato 12 e domenica 13 maggio.

Nel dettaglio, ecco orari e modifiche:

- il treno regionale R11376 dalla Spezia Centrale per Genova Brignole delle 17.50 effettuerà fermata straordinaria a Camogli alle 18.50

- il treno R11378 dalla Spezia delle 19.57 per Genova Brignole fermerà a Camogli alle 20.57

- il treno R11375 (partenza da Genova Brignole alle 18.45 per La Spezia) fermerà a Camogli alle 19.10 e il R11377 (partenza da Genova Brignole alle 20.45 per La Spezia) fermerà a Camogli alle 21.10

- Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, il nuovo treno R 33799, con partenza da Recco alle 00.45 e diretto alla Spezia, fermerà a Camogli alle 00.50 ed effettuerà tutte le fermate fino alla Spezia Centrale (arrivo alle 2.25)

«Con l’introduzione di nuove fermate e di un treno straordinario nella notte tra sabato e domenica - ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino - siamo andati incontro alle richieste del borgo di Camogli in occasione di una festa molto sentita e che attrae tantissimi visitatori da tutta la Liguria e non solo. Il treno della notte servirà ai tantissimi che vorranno passare una serata speciale nel borgo degli innamorati, gustare il buon pesce azzurro della nostra tradizione e raggiungere in tutta tranquillità le località dell’estremo levante ligure».