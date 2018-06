Forbes celebra Camogli: «Una gemma nascosta tutta da scoprire»

Amatissima dai (pochi) che la conoscono bene, sconosciuta alla maggior parte dei turisti che per la prima volta visitano la Liguria e che sono immediatamente attratti dalle più note Cinque Terre o dalle più “vip” Santa Margherita e Portofino. Ma come tutti i genovesi sanno bene, Camogli è una vera gemma, che in piena tradizione ligure in molti vorrebbero tenere “nascosta”. Forbes, la nota rivista americana specializzata in economia e finanza, l’ha però scoperta, e le ha dedicato un lungo e lusinghiero articolo che invita a “visitarla prima che lo faccia chiunque altro”.

Firmato dalla giornalista Catherine Sabino, l’articolo definisce Camogli “uno scorcio di Riviera d’altri tempi, prima che le boutique degli stilisti iniziassero a invadere le stradine e le celebrità a ormeggiare i loro yacht al largo”, e procede poi a elencare 7 motivi per cui visitare la pittoresca cittadina: al primo posto la conformazione stessa di Camogli, “uno squisito villaggio con un lungomare quasi geometrico, arricchito da coloratissimi palazzi e casette”. Seguono l’atmosfera che si respira per le vie del borgo, tranquillo e decisamente meno modaiolo rispetto ad altre cittadine rivierasche, e al terzo posto la vasta scelta di ristoranti che offrono pietanze e prodotti tipici del territorio a prezzi variegati.

Nell’elenco figurano quindi la cucina locale, dalle immancabili trenette al pesto alle lasagnette passando per la leccia e la focaccia, i numerosi sentieri per passeggiate ed escursioni (citate in particolare quello che porta a San Fruttuoso e quello che conduce a Portofino) e le gite in barca per esplorare il Golfo del Tigullio.