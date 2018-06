Da Livigno ad Agrigento in bici, il "Giro d'Italia" di Brumotti passa da Camogli

Vittorio Brumotti, campione di bike freestyle ed inviato di Striscia, è impegnato in una nuova impresa in sella alla sua bicicletta. Un tour di 19 giorni e oltre 2600 chilometri alla scoperta dei luoghi più belli d'Italia, da Livigno fino ad Agrigento attraversando tutto lo stivale, senza dimenticare la "sua" Liguria.

A Camogli

Brumotti, infatti, è nato a Finale Ligure, ma in questo suo viaggio arriverà a Camogli venerdì 22 aprile al termine della quinta tappa (partita da Torino), del suo viaggio, iniziato invece da Livigno martedì 19 giugno. E da Camogli Brumotti ripartirà sabato 23 giugno alla volta di Calci in provincia di Pisa. Tappa finale il 6 luglio con l'arrivo ad Agrigento dopo aver toccato località come Assisi, Tivoli, Formia, Santa Maria Castellabate e Bagnara Calabra. Tutti luoghi del Fai (Fondo Ambiente Italiano), che ha patrocinato il viaggio mettendo a disposizione castelli, ville, abbazie, boschi, giardini, torri e aree archeologiche e altri siti tra i più votati nel contest annuale giunto "I luoghi del cuore Fai", giunto alla sua ottava edizione.

Il commento di Brumotti

Prima di partire Brumotti ha spiegato sulla sua pagina Facebook, che documenta tutto il viaggio: «Voglio tracciare il primo "cammino di Santiago" versione italiana in bicicletta pernottando in una tenda nei luoghi messi a disposizione dal Fai. Sarò sempre connesso per vivere insieme chilometro dopo chilometro questa incredibile esperienza. Il viaggio parlerà di arte, visitando luoghi incredibili, per poi incontrare chef di fama internazionale e degustare la cucina tipica italiana. Visiterò inoltre ospedali e strutture specializzate per bambini oltre alle zone colpite dagli ultimi terremoti. Un viaggio che parlerà di sport, storia, natura e solidarietà. Al termine del viaggio metterò infatti all’asta la mia bicicletta per raccogliere fondi a favore di Famiglie SMA».