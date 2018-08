Liguria, prima campanella il 17 settembre: ponti e festività del nuovo anno scolastico

Poco più di un mese, e gli studenti liguri dovranno tornare sui banchi di scuola mettendo ufficialmente la parola fine a questa torrida estate 2018.

La prima campanella in Liguria suona infatti lunedì 17 settembre, per un nuovo anno scolastico che terminerà martedì 11 giugno 2018 per tutte le scuole di ordine e grado della regione. Fanno eccezione soltanto le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a sabato 29 giugno 2019.

I giorni di lezione, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni (a Genova è San Giovanni Battista, il 24 giugno).

Festività previste a livello nazionale

- giovedì 1 novembre (Ognissanti)

- sabato 8 dicembre (Immacolata)

- martedì 25 dicembre (Natale)

- mercoledì 26 dicembre (Santo Stefano)

- martedì 1 gennaio, (Capodanno)

- domenica 6 gennaio (Epifania)

- domenica 22 aprile (Pasqua)

- lunedì 22 aprile (Lunedì dell'Angelo)

- giovedì 25 Aprile (Festa della Liberazione)

- mercoledì 1 maggio (Festa del Lavoro)

- domenica 2 giugno (Festa della Repubblica)

Festività previste a livello regionale

- 2 e 3 novembre 2018

- 24, 27, 28, 29, 31 dicembre 2018

- 2, 3, 4, 5 gennaio 2019

- 18, 19, 20, 26 e 27 aprile 2019