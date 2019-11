È di Genova una delle protagoniste del calendario Beautifulcurvy 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

La bellezza sta nell’occhio di chi guarda e molte persone sono stanche di vedere solo un modello estetico di stereotipata perfezione imposto dai media. Il mondo, infatti, si sta muovendo verso un ideale più inclusivo, che rappresenti una realtà sempre più forte e di grande attualità, nel quale le donne possano sentirsi belle e rappresentate. Oltreoceano da anni è in corso una vera e propria rivoluzione culturale, grazie a personaggi del calibro di Rihanna, Beyonce e Ashley Graham, donne tutte curve che promuovono l’accettazione di se stesse in ogni forma e fisicità. E in Italia cosa succede?

Nel Belpaese la rivoluzione arriva, mese dopo mese, grazie al calendario Beautifulcurvy che, giunto all’ottava edizione, continua a promuovere una bellezza diversa e che sarà in vendita da fine ottobre su Amazon e visibile da dicembre su Beautifulcurvy.com. Sensuali, sorridenti e sicure di se, le modelle -dai 22 ai 44 anni- si ispirano e interpretano personaggi della musica, del cinema e della moda, come Marilyn Monroe, Claudia Cardinale, Dita von Teese, Cleopatra, Audrey Hepburn, Ava Gardner e le già citate Rihanna, Beyonce e Ashley Graham, icone di stile che hanno influenzato generazioni di donne. Negli scatti, di Stefano Bidini, si coglie tutta la dolcezza, grinta ed energia che le modelle hanno messo in gioco per assomigliare alle loro eroine. Inclusione, accettazione e valorizzazione sono i messaggi di cui BeautifulCurvy è portavoce. Barbara Christmann, mente creativa del calendario e dell'omonimo blogzine, è stata tra le prime donne in Italia a capire l'importanza e la forza di questo messaggio.

A sostegno dell'iniziativa anche Anita, Rosa Faia e Krisline , aziende che vestono tutte le fisicità. Nel mondo della moda infatti, il mercato plus-size sta prendendo sempre di più piede per rispondere alle richieste delle moltissime donne curvy. Per questa edizione una parte dei ricavati del calendario BeautifulCurvy andrà all’associazione Curvypride che combatte i disturbi alimentari nei giovani e aiuta le loro famiglie. Un movimento che ha avuto inizio nel 2013 quando un centinaio di donne ha realizzato la scritta umana “Curvy” in Piazza Maggiore a Bologna per lanciare un messaggio di protesta “morbida” contro i modelli dominanti della moda e dei mass media.

Gallery