Emergenza caldo, taxi scontati per over 65 e donne incinte

Taxi scontati per donne incinte e over 65. Questa l'iniziativa, che durerà tutto il mese di agosto, della Cooperativa Radiotaxi 5966 di Genova per fronteggiare l'emergenza caldo.

La Cooperativa offrirà quindi uno sconto del 10% sull'acquisto di voucher e sull'abbonamento prepagato tramite la app "It Taxi" agli over 65 e alle donne in gravidanza. Per ulteriori informazioni e dettagli dell'iniziativa, è possibile inviare una mail a info@5966.it oppure contattare la Cooperativa allo 0105702103 e al 3457268557.