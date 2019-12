Proposta di nozze durante Cagliari-Samp, i blucerchiati: «Dopo il regalo, almeno l'invito»

Divertente siparietto su Twitter tra Sampdoria e Cagliari, due volte avversarie in una settimana tra Serie A e Coppa Italia, con i rossoblù che si sono imposti due volte, 4-3 in rimonta lunedì sera e 2-1 giovedì in coppa.

La società sarda ha postato su Twitter un video girato alla Sardegna Arena con la proposta di matrimonio di Carlo, tifoso rossoblù, a Cinzia, proprio prima del match di campionato, poi vinto da Joao Pedro e compagni.

La Sampdoria, sconfitta 4-3 al termine di una gara incredibile con i blucerchiati avanti due volte, prima 2-0 e poi 3-1, e poi raggiunti e superati in pieno recupero, hanno risposto in maniera ironica, scrivendo: "Congratulazioni, Cinzia e Carlo. Dopo il regalo che vi abbiamo fatto, almeno un invito al matrimonio ce l'aspettiamo però...". Pronta la replica del Cagliari che ha concluso promettendo: "Vediamo cosa si può fare...".