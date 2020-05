Genova, aumentano gli spostamenti. Bucci: «No alla ricaduta del virus, vogliamo passare una bella estate»

«C'è un aumento degli spostamenti, il trend parla di un 25% in più rispetto alla settimana scorsa». Questo il dato presentato dal sindaco di Genova Marco Bucci in conferenza stampa con Toti.

Il sindaco ha lanciato un appello a tutti i genovesi: «Dobbiamo stare estremamente attenti a uscire di casa, comportandoci secondo le norme: mascherine e distanziamento. Non vogliamo che ci sia una ricaduta del virus, sarebbe una situazione devastante. Non vogliamo morire di Covid, e neanche di fame, vogliamo passare una bella estate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bucci ha poi fatto il punto sulla situazione del trasporto pubblico e sulla mobilità ecologica: «Sul trasporto locale non ci sono situazioni critiche. C'è un leggero aumento di passeggeri sui bus ma è una situazione sotto controllo. Siamo ancora a un riempimento al 35-40% inferiore rispetto alla situazione pre covid. C'è molta richiesta per comprare biciclette nuove e sono molto felice di questo, l'interesse dei genovesi sta aumentando. Prevediamo si lavorare presto sul tratto della ciclabile De Ferrari-Fiumara e contiamo di farlo in fretta. Continuo a ricevere suggerimenti sui possibili cambi».