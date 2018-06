Superenalotto: centrato un 5 in Liguria

La fortuna fa di nuovo tappa in Liguria grazie al SuperEnalotto: a Borgio Verezzi, in provincia di Savona, sfiorato il jackpot, ma centrato un 5 da oltre 40mila euro. La schedina fortunata è stata convalidata al Bar da Mary, in via IV Novembre 78.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 50,3 milioni, secondo più alto in Europa e diciannovesimo nella storia del concorso. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta lo scorso 17 aprile, con 130,2 milioni di euro finiti a Caltanissetta, mentre in Liguria, riferisce Agipronews, il 6 non è mai stato centrato.