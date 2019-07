«Visitate la Puglia», ma la foto è di Bogliasco: la gaffe è social

"Otto motivi per andare in Puglia". Dalla penisola del Salento a Bari Vecchia passando per Ostuni, Vieste e il Gargano, Alberobello e altre meraviglie del tacco dello Stivale. Sì, ma cosa c'entra la Liguria? Merito (o colpa) della gaffe social di una popolare pagina Facebook dedicata al mondo dei viaggi ("Ho sempre voglia di partire, seguita da quasi 800mila persone) che ha utilizzato come come copertina una bella foto di Bogliasco.

Tra i commenti sono tanti quelli arrivati dalla Liguria, tra chi ha fatto ironia scrivendo "ha un che di Ligure" o chiedendo un "piatto di orecchiette al pesto" a coloro che hanno specificato che "Sì, la foto è bella, ma Bogliasco dista circa 900 chilometri dalla Puglia".

Chissà che qualcuno, incuriosito della querelle, non decida di venire proprio in Liguria a godersi una bella vacanza al mare. Sì, perché anche qui i motivi sono tanti per passare qualche giorno di relax in riva al mare. E la famosa "torta di riso" non è ancora finita.