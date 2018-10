Bogliasco, le vecchie glorie di Genoa e Samp vincono il match solidale contro vigili del fuoco e parlamentari

Si sono sfidati sino all’ultimo gol sull’erba dello stadio Garrone di Bogliasco, a spingerli la solidarietà verso le vittime del crollo del ponte Morandi: si è chiuso con la vittoria delle vecchie glorie di Genoa e Samp il triangolare di calcio cui hanno partecipato anche la squadra dei Vigili del Fuoco genovesi e la Nazionale Italiana Parlamentari.

Il torneo si è giocato domenica 14 ottobre nella sede degli allenamenti della Samp: organizzato dal Comune di Bogliasco e patrocinato dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, aveva come scopo raccogliere fondi da versare sul conto corrente aperto dal Comune di Genova per gestire l’emergenza post crollo del Morandi.

Presenti in tribuna sia il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha dato inizio al match, sia il sindaco di Bogliasco, Gianluigi Brisca, ospite speciale Davide Capello, vigile del fuoco sopravvissuto al crollo ed ex portiere professionista.

I primi a sfidarsi sono stati la Nazionale Parlamentari e le ex glorie di Genoa e Sampdoria, che hanno vinto per 4 gol a 1. La seconda partita ha visto sfidarsi parlamentari e vigili del fuoco, con questi ultimi a trionfare ai rigori, e il terzo match si è quindi disputato tra vecchie glorie e pompieri: la vittoria, sudata, agli ex calciatori, mentre gli eroi del ponte Morandi si sono classificati secondi.