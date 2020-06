Marassi, una nuova e colorata area giochi per bimbi e famiglie al Biscione

Inaugura martedì 30 giugno la nuova area giochi giardini “Albero del Ciao”, realizzata nella scuola Borsi, a Marassi alta.

Il nuovo spazio, che sorge tra salita dell’Aquila e via Fratelli Cervi, è stato riqualificato sulla base di un intervento progettato e finanziato dal Municipio Bassa Valbisagno.

La zona comprende una serie di giostre posizionate su un pavimento morbido e ravvivato da allegre sezioni gialle, verdi e azzurre: un modo per andare incontro alle famiglie che risiedono nella zona del Biscione, costantemente alla ricerca di aree gioco per i bambini, e per gli stessi bambini che a settembre (questa è la speranza) torneranno sui banchi di scuola.