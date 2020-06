Parcheggi al coperto per bici e ciclabile anche a ponente, il voto in Comune

Il consiglio comunale di Genova nella seduta di giovedì 4 giugno 2020 ha approvato una mozione presentata dalla Lista Crivello che impegna la giunta alla creazione di parcheggi al coperto e sicuri per biciclette o monopattini, possibilmente anche con prese per la ricarica dei mezzi elettrici. La mozione impegna anche la giunta a prevedere l’estensione delle piste ciclabili nei Municipi Medio Ponente e Ponente.

La mozione accoglie con favore le ultime scelte del Comune per incentivare la "mobilità dolce" e chiede di prevedere una concreta realizzazione in tempi brevi delle infrastrutture necessarie a integrare la mobilità dolce con la rete cittadina ordinaria.

Il voto favorevole di tutto il consiglio comunale impegna quindi il sindaco e la giunta con il coinvolgimento dei Municipi, delle associazioni e dei cittadini che sinora hanno collaborato ad avviare un dialogo con i gestori dei parcheggi al coperto, affinché si trovi il modo di utilizzare gli spazi non sfruttabili dalle auto, per dare un riparo adeguato e possibilmente con prese per la ricarica dei mezzi elettrici.

La mozione impegna anche l'amministrazione a valutare di attrezzare spazi nel Centro storico anche tra quelli confiscati alle mafie e a Sampierdarena tra quelli dei voltini della ferrovia in via Buranello ma anche a dialogare con gli uffici scolastici perché si possa trovare uno spazio adeguato.

Inoltre impegna la giunta a contattare i mobility manager delle aziende per incentivare e agevolare lo spostamento casa-lavoro con la messa a disposizione di spazi attrezzati all’interno delle aziende stesse e ad avviare una campagna di sensibilizzazione e di informazione per sostenere l’uso di mezzi come biciclette e monopattini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

;