'Bellissime': è ambientato a Genova il docufilm sulle baby modelle

È una riflessione aperta sul culto dell'apparire, su cosa voglia dire essere bambine, adolescenti e madri, in un continuo gioco di rimandi tra passato e presente. In "Bellissime", documentario prodotto da Fandango e Tim Vision uscito a fine 2019 le protagoniste sono le genovesi Cristina Cattoni e le sue figlie, Giovanna, Francesca e Valentina Goglino.

Cristina ha dedciato la prima parte della sua vita da mamma a "scarrozzare" sulle passerelle, sui set fotografici e televisivi le sue tre figlie, e i risultati non sonon mancati: Giovanna, in particolare, da piccola era la baby modella più pagata d'Italia, resa celebre grazie a uno spot della celeberrima bambola Barbie, mentre le altre due non hanno comunque mai raggiunto il livello di popolarità della sorella maggiore. Ancora adesso, anche se sono tutte ormai ragazze, la mamma condivide con loro vestiti, palestra, sfilate, le accompagna ai casting e le incoraggia. E rinfocola l'ambizione delle sue tre figlie. E la sua.

Ma a che prezzo? Qual è il confine tra gioco di bimba e professione di modella? E tra le aspirazioni di madre e figlie? "Bellissime" lo mostra tramite una serie di interviste e riprendendo la vita quotidiana delle quattro donne. Lo sfondo è chiaramente quello di Genova, anche se la Superba non viene menzionata (è una storia che potrebbe in effetti essere ambientata in qualsiasi città): ci sono i parchi di Nervi, la passeggiata Anita Garibaldi, gli stabilimenti balneari sottostanti.

Il docufilm è tratto dal libro "Bellissime" di Flavia Piccinni, edito da Fandango, inchiesta su baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite. Tra le pagine, la storia della "Barbie" genovese ma non solo: si tratta di un reportage molto più ampio sul mondo delle piccole aspiranti "top model", scritto dopo aver girato per concorsi e casting, intervistato parenti, agenti e organizzatori in tutta Italia.