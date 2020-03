Basilico in esubero per chiusura ristoranti, le aziende agricole organizzano la consegna a domicilio

A causa delle chiusure disposte dal governo per ristoranti, pizzerie e bar gran parte del basilico prodotto nelle serre genovesi rischia di rimanere invenduto in questo periodo di emergenza coronavirus.

Alcune aziende agricole, in primis le serre di Prelo, hanno così deciso di vendere e consegnare a domicilio il basilico in esubero, che rischierebbe di rimanere invenduto. I mazzetti di basilico fresco saranno quindi portati nelle case dei genovesi che lo desiderano al prezzo di 1,20 euro a mazzetto con plateu do dieci mazzi, ma consegne anche per almeno cinque. Per tutti gli interessati è possibile contattare Luciano al numero 389.5758736

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Numerose le richieste dei genovesi che hanno aderito all'iniziativa, un modo per dare una mano in un periodo difficile anche alle aziende agricole della nostra provincia.