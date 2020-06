Coronavirus e Fase 3, la Regione cerca 40 giovani per il servizio civile

La Regione cerca giovani disponibili a impegnarsi in attività di supporto per la cosiddetta “Fase 3” post coronavirus.

È stato infatti approvato il bando regionale per la selezione di 40 ragazzi tra i 18 e i 29 anni che verranno impiegati in enti di servizio civile regionale. Gli ambiti di attività previsti sono diversi, dall’infanzia all’ambiente passando per quelli emergenziali, e i mesi di servizio saranno 6, con 25 ore di attività settimanali e un gettone mensile pari a 433,80 euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate direttamente entro le 24 del 30 giugno all’indirizzo di posta clesc@clesc.it della Conferenza ligure degli Enti Servizio civile (Clesc), organo di garanzia del raggruppamento delle Ats del servizio civile.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo e allegando la fotocopia del documento di identità. I dettagli nel bando allegato in pdf in fondo alla pagina.

Servizio civile, ambiti di servizio

area infanzia e minori: attività supporto di iniziative e strutture nel nuovo scenario di riapertura servizi per infanzia (affiancamento operatori, distanza sociale, accoglienza accessi)

attività supporto di iniziative e strutture nel nuovo scenario di riapertura servizi per infanzia (affiancamento operatori, distanza sociale, accoglienza accessi) area anziani, disabili e fasce deboli : servizi di supporto sia alle esigenze di tipo primario che di accesso agli strumenti informatici (utilizzo computer, internet, social network video chiamate, utilizzo spid e accesso servizi pubblici online)

: servizi di supporto sia alle esigenze di tipo primario che di accesso agli strumenti informatici (utilizzo computer, internet, social network video chiamate, utilizzo spid e accesso servizi pubblici online) area strutturale ambientale accessibilità : servizi per ripristino aree esterne e verdi in prossimità di strutture di tipo educativo ricreativo, con allestimento spazi e supporti informativi per rispetto normativa distanza sociale, percorsi verdi e/o spazi per mobilità alternativa (piste ciclabili percorsi pedibus) attività ampliabile progressivamente anche alle riaperture a spazi di tipo culturale e artistico

: servizi per ripristino aree esterne e verdi in prossimità di strutture di tipo educativo ricreativo, con allestimento spazi e supporti informativi per rispetto normativa distanza sociale, percorsi verdi e/o spazi per mobilità alternativa (piste ciclabili percorsi pedibus) attività ampliabile progressivamente anche alle riaperture a spazi di tipo culturale e artistico area servizi ordinari o rimodulati impegnati in emergenza: servizi di enti impegnati direttamente per loro natura in emergenza (Croce Rossa, Anpas Pubbliche Assistenze, Caritas, Comuni, Municipi) o rimodulati sulle stesse (enti vari di terzo settore) con attività tipo accompagnamenti sanitari, presidi raccolta e consegna generi di prima necessita, consegna presidi medici e di sicurezza.

