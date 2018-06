Hollywood nella Baia del Silenzio, al via le riprese del film con l'ex Bond Girl

Liguria ancora protagonista sui grandi schermi. Dopo “I Moschettieri del Re” con Alessandro Haber a Genova e “Murder Mistery” con Jennifer Aniston e Adam Sandler a Santa Margherita Ligure, un’altra produzione di calibro internazionale sbarca nella nostra terra: “The Bay of Silence” con tre star di Hollywood come Olga Kurylenko, Claes Bang e Brian Cox tra i protagonisti.

Olga Kurylenko a Sestri Levante

La pellicola, le cui scene saranno girate principalmente a Sestri Levante a luglio, ha infatti come protagonisti Olga Kurylenko (la “Bond Girl” in Quantum of Solace, Hitman, Oblivion), Claes Bang (The Square, Quello che non uccide) e Brian Cox (Il processo di Norimberga, The Ring, X-Men 2, la 25esima ora, Braveheart, Troy). La regia è invece di Paula van der Oest (candidata agli Oscar nel 2001 per "Zus & Zo") mentre il film è stato scritto da Caroline Goodall sulla base dell’omonimo romanzo di Lisa St Aubin de Teràn, “The Bay of Silence”, un intreccio tra un thriller gotico e una storia d’amore.

Baia del Silenzio hollywoodiana

A due mesi dal Riviera International Film Festival, un’aria hollywoodiana torna a circondare la Baia del Silenzio: «la maggior parte delle scene sarà girata a Sestri Levante - afferma Fabio Canepa, produttore, con Caroline Goodall e Jason Newmark, della pellicola - per poi proseguire in Inghilterra». A riprese terminate, il film passerà in postproduzione in Olanda, per poi uscire «presumibilmente - aggiunge il produttore genovese - nella primavera del 2019. L’intento è di chiuderlo per febbraio-marzo, in modo da presentarlo alla 72esima edizione del Festival di Cannes».

Un cast stellare

Un cast stellare, che vedrà Olga Kurylenko (attrice ucraina nota soprattutto per l’interpretazione di Camille Montes, la “Bond Girl” nel ventiduesimo capitolo della serie di James Bond) e Claes Bang (attore e musicista danese salito alla ribalta per il ruolo di Christian in “The Square”, Palma d’Oro 2017) interpretare una coppia che dovrà reagire alla morte misteriosa di loro figlio. La troupe è composta da inglesi, olandesi e italiani. Gran parte degli elementi italiani sono liguri. Il Consultant Editor di “The Bay of Silence” è Pietro Scalia, gli Executive producers sono Peter Garde e Alain De Levita. Sharon Howard Field è Casting Director; le International Sales sono gestite da Ift (International Film Trust). Flying Donkeys e Lucio Linaro sono Location Manager per la parte italiana.