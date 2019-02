'Baby kit', ecco come richiederlo

Da lunedì 11 febbraio 2019 i genitori dei bambini nati nel 2019 possono ritirare il baby kit offerto dal Comune di Genova, in collaborazione con alcune aziende.

L'omaggio consiste in un kit di prodotti per l'accudimento, adatti ai primi mesi di vita (biberon, ciuccio, bavaglino, creme, ecc.) e può essere richiesto dai neogenitori inviando una mail a agenziaperlafamiglia@comune.genova.it.(nella risposta l'ufficio indicherà ai richiedenti le modalità per il ritiro nei Municipi di residenza).