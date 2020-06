Autostrade, inizia l’esodo verso le riviere: code chilometriche su tutto il nodo

Come previsto, aumenta il traffico sulle autostrade liguri in occasione dell’inizio del weekend e dell’esodo verso le località di mare. La situazione più difficile in A12, dove alle 15 si registravano già ben 11 chilometri di coda tra il bivio con l’A1 e Nervi, complici anche i cantieri.

Coda anche tra Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione Genova, e tra Nervi e Recco in direzione Livorno: da Bolzaneto a Nervi, insomma, sembra essere una unica, lunga coda, con conseguenze molto pesanti anche sulla viabilità ordinaria in città.

Disagi anche sulla A10, dove alle 16 erano 2 i km di coda tra Celle Ligure e l’inizio della Complanare Savona, che si sommavano a quelli registrati al bivio con la A26 per chi proveniva da Ventimiglia ed era diretto verso Genova.