Autostrade, la situazione del traffico: code in A7, A12 e A26

Ordinaria mattinata di traffico sulle autostrade liguri.

Martedì, giorno in cui la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli sarà a Genova per il riavvio dei lavori per il nodo ferroviario, sul nodo autostradale si registravano ancora code e rallentamenti, disseminati in quelli che vengono ormai considerati punti nevralgici per la presenza di cantieri.

Sulla A7, code tra Sampierdarena e il bivio con la A10, in direzione Milano, proprio per lavori. Sempre per lavori coda in A10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, mentre restano chiusi i caselli di Celle Ligure in entrambe le direzioni, di Pegli in entrambe le direzioni e di Pra’ per quanto riguarda l’uscita.

Sulla A26, code a tratti tra Predosa e Voltri in direzione Genova e tra Voltri e Masone in direzione Gravellona Toce.