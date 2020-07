Traffico, sulla A12 resta chiuso il casello di Chiavari. Code in A10

Resta chiuso in entrata e in uscita il casello di Chiavari, sulla A12. A darne notizia Autostrade per l’Italia, all’opera per interventi immediati nella galleria Della Moranda.

«Nel corso delle attività di ispezione condotte durante la notte all'interno della galleria - fa sapere Autostrade - si è reso necessario procedere con interventi immediati che richiedono la chiusura del fornice. Per questo motivo la stazione di Chiavari resta chiusa in entrata e in uscita. In alternativa, si consigliano le stazioni di Lavagna e di Rapallo».

Sul resto nel nodo autostradale ligure, code sparse sempre causa lavori. Sulla A10 code tra Varazze e Pra’, complice la riapertura slittata del tratto tra Pra’ e Aeroporto, e code si sono formate anche sulla A26 tra Ovada e il bivio con la A10. Situazione difficilissima anche sulla viabilità ordinaria, con le auto che per evitare l'autostrada si sono riversate in città e sull'Aurelia, a ponente, formandon code lunghissime e rallentamenti.

Restano inoltre chiuse in maniera continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in entrata verso Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova.