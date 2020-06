Domenica da incubo in autostrada, e la settimana ricomincia con le code

Ore di coda sulla A12 con centinaia di auto incolonnate dirette verso il capoluogo ligure e verso lo svincolo con la A7: le testimonianze di una domenica da incubo sulle autostrade continuano ad arrivare, e il lunedì mattina si riprende da dove si è lasciato.

Intorno alle 8 di lunedì, infatti, il sito di Autostrade riportava nuovamente code dovute a traffico e cantieri: sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla, 5 chilometri; sulla A10, tra Arenzano e Pra’, 4 chilometri; sulla A12, tra Rapallo e Recco, 3 chilometri. Tutte code legate ai cantieri aperti sull’intero nodo autostradale ligure, cantieri che nel primo, vero weekend d’estate dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus si sono confermati trappole.

La situazione più complessa, a detto dei moltissimi automobilisti che hanno impiegato ore per coprire un tragitto che in condizioni ottimali ne richiederebbe al massimo una, sulla A12. Il tratto fra Rapallo e Recco, in particolare, si è rivelato il più insidioso, complice il fatto che si viaggi a senso unico alternato su una sola carreggiata.

Del nuovo piano chiesto dalla Regione, al momento, non ci sono ancora tracce. Domenica sera il governatore ligure, Giovanni Toti, da Bocca di Magra, in provincia della Spezia, ha chiarito che «lunedì ho convocato di nuovo in Regione la società autostrade e spero venga anche l’esperto del Ministero. Il piano che si sta dipanando sulle nostre autostrade sta creando una situazione di ingorgo imbarazzante - ha proseguito - e anche se tutti vogliamo mettere in sicurezza le nostre autostrade, seppure con vergognoso ritardo, è evidente che questo non si possa fare in pochi giorni e dopo la fine del lockdown, alla ripresa del turismo».