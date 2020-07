Autostrade, ispezioni verso la conclusione: «Da fine mese circolazione in entrambi i sensi di marcia»

Caos autostradale almeno in parte in fase di risoluzione sul nodo ligure. Aspi ha comunicato, venerdì pomeriggio, che è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure, effettuata sulla base delle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e che entro fine mese di tornerà a circolare a due corsie su praticamente tutto il nodo ligure.

Sono infatti stati completati i controlli nei tratti che non consentivano scambi di carreggiata, e non sarà dunque più necessario prolungare le chiusure notturne oltre l’orario previsto, quelle delle 6 del mattino. Entro la fine di luglio, conferma Aspi, saranno eseguite le ispezioni nelle ultime 65 gallerie la cui collocazione garantirà sempre la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Al lavoro 24 ore su 24 per completare le ispezioni la task force formata da 1200 tecnici, mentre by-pass fissi consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte.

Il programma prevede la conclusione di tutte le attività entro luglio, senza rimandare lo smontaggio dei rivestimenti nelle rimanenti gallerie ai successivi mesi estivi, quelli più a rischio per aumento di traffico. Autostrade assicura entro fine mese la riapertura a due corsie di gran parte della rete ligure.

Le gallerie riaperte al traffico

A12: Colle Pianetti Est, Ri Basso est, Monte Sperone Est, Della Maddalena Ovest, S. Agostino 2 Ovest, San Bartolomeo Ovest, Ciapon Ovest, S. Agostino 1 Ovest, Veilino Est, Camaldol Est, S. Pantaleo

A10: Ranco Ovest, Borgonuovo Ovest, Terralba Ovest, Maxetti Ovest

A26: Campiglia Sud, Poggio Sud, Asino Morto Sud, Monacchi Sud, Casa della Volpe Sud, Anzema Nord,

A7: Garbo Nord, Fondega Sud, Zella Nord, Monte Galletto Nord

È prevista entro sabato 18 luglio la riapertura di ulteriori tre gallerie: Monte Castelletti Est in A12, Monreale Nord in A7, Ri Basso Ovest in A12, mentre le ultime 11 riapriranno nei giorni successivi e comunque entro la fine del mese.