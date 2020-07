Caos autostrade, il 21 luglio la protesta delle categorie produttive: attese decine di tir

Dopo il no della prefettura di Roma alla manifestazione organizzata dalle associazioni liguri contro il caos autostradale, un’altra manifestazione prende forma, questa volta a Genova, in occasione della visita della ministra ai Trasporti, Paola De Micheli, il prossimo 21 luglio.

La protesta è organizzata dal comitato Salviamo Genova e la Liguria, di cui fanno parte diverse realtà del mondo produttivo tra cui Confindustria, Spediporto, Assagenti, Trasportounito, Ascom e Confesercenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione partirà dal porto per arrivare sino al centro città, cullando in via XX Settembre: obiettivo, lanciare un messaggio forte alle istituzioni, chiedendo un confronto diretto e un risarcimento danni per quanto patito dalle realtà economiche e produttive a causa del blocco autostrade.