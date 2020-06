Il consiglio regionale: «Autostrade gratis in tutta la Liguria»

Stop al pagamento del pedaggio in Liguria: la richiesta arriva dal consiglio regionale, che ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo, con cui si chiede l’azzeramento dei pagamenti su tutta la tratta ligure, da Ventimiglia a Sarzana.

L’ordine del giorno è stato approvato in una giornata in cui la A10 è rimasta paralizzata a causa dell’incendio di un camion che trasportava surgelati tra Albisola e Varazze: tratto chiuso per 4 ore verso ponente, per 6 verso Genova, con code che hanno superato i 10 km e ripercussioni pesantissime su una circolazione già ampiamente compromessa da cantieri e chiusure.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel documento approvato si ricordano dunque i sempre più pesanti disagi subiti, sottolineando come in alcune tratte, proprio in vigore di questi disagi, l'esenzione sia già in vigore