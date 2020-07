Autostrade: resta chiusa l'A7, traffico e code. La procura apre un'inchiesta

In Liguria è in corso “la fase più impegnativa e complessa dei controlli in galleria”: Autostrade conferma ciò che era diventato ormai evidente e che il governatore Giovanni Toti aveva anticipato , e cioè che lo stato di alcuni tunnel sul nodo autostradale ligure è talmente compromesso da costringere a un prolungamento delle ispezioni e dei lavori per la messa in sicurezza.

Le gallerie Zella e Monte Galletto, in particolare, sono quelle al momento più problematiche, e da martedì sono ormai chiuse senza una data fissata di riapertura, con conseguente chiusura del tratto di A7 che da Bolzaneto arriva a Genova (direzione capoluogo ligure) e dell’allacciamento tra la A7 e la A12 direzione Livorno.

La conseguenza diretta è sotto gli occhi di tutti: traffico paralizzato, viabilità ordinaria in Valpolcevera infernale per la chiusura del casello di Bolzaneto, auto e mezzi pesanti che si riversano nelle vallate interne per cercare di evitare code e chiusure, con il blocco della circolazione sulle provinciali e tempi di percorrenza interminabili. E anche la Valbisagno sta risentendo pesantemente della situazione, complice i controlli nella galleria San Pantaleo e la presenza di un semaforo all’uscita del casello.

«Le gallerie coinvolte presentano caratteristiche costruttive e sovrapposizioni di lavori eseguiti nel corso degli anni tali da rendere più elaborate le operazioni di smontaggio dei rivestimenti presenti e più probabili le necessità di intervento sulle superfici sottostanti», spiegano da Aspi, che ha già chiarito che le ispezioni, e dunque le chiusure e i cantieri, andranno avanti almeno sino al 15 luglio. E da giorni ormai fioccano esposti e si promettono class-action, denunce tra cui spiccano quella delle pubbliche assistenze, impossibilitate a raggiungere gli ospedali perché imbottigliate nel traffico e quella del governatore ligure, Giovanni Toti.

La procura ha quindi deciso di aprire un’inchiesta chiedendo chiarimenti sia ad Aspi sia al ministero dei Trasporti sulle tempistiche e le modalità degli accertamenti, fascicolo (l’ennesimo) per cui Autostrade ha assicurato «la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria per fornire tutte le informazioni che saranno ritenute utili. Le modalità, gli standard e le tempistiche di svolgimento delle attività di ispezione nelle gallerie liguri vengono svolte seguendo rigorosamente le prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

Autostrade, aggiornamenti traffico

Sulla A12, coda tra Lavagna e Chiavari (l’uscita di Lavagna è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari).

Sulla A7, code tra il bivio con la A10 e Busalla in direzione Milano, e coda tra Busalla e Bolzaneto per la chiusura del tratto.

Sulla A26, code tra il bivio con la A7 e con la A10 per cantieri e lavori, sulla A10 code tra il bivio con la A26 e Arenzano.