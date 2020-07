Autostrade, ancora code e rallentamenti

Qualche coda e rallenamento sulla rete autostradale della Liguria anche nella mattinata di venerdì 17 luglio 2020 soprattutto tra A10 e A26.

La situazione peggiore, intorno alle 8.15 è sulla A26 con 8 chilometri di coda tra Masone e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori, in direzione Genova. Due chilometri invece tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada.

Per quello che riguarda la A10, sempre alle 8.15, si segnalano 3 chilometri di cosa tra Arenzano e Albisola in direzione Ventimiglia, rallentamenti e code anche tra il Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. In direzione Genova, invece, rallentamenti tra il bivio e l'uscita di Genova Aeroporto.

Autostrade, nella serata di venerdì 16 luglio, ha spIegato che: «Si è conclusa la fase più impegnativa di ispezioni delle gallerie nell'area ligure, che prevedeva immediati interventi di manutenzione in caso di gravi difetti costruttivi, determinando l’eventuale prolungamento della chiusura della tratta autostradale in orario diurno, talvolta anche per alcuni giorni. A partire dalla prossima notte, le chiusure di tratta verranno disposte per dare seguito a interventi di programmati di manutenzione».

Rimangono invece chiusi sulla A12 per lavori i caselli di Chiavari (in entrambe le direzioni) e Lavagna (in entrata).