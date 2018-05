Autostrade: le chiusure della settimana

Ecco le chiusure della settimana previste sulle autostrade genovesi a partire da lunedì 21 maggio 2018:

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Genova est, verso Genova, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.



Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per lavori di manutenzione del viadotto "Entella", sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Lavagna, sia verso Sestri Levante/Livorno sia in direzione di Genova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - sarà chiuso il tratto Chiavari-Lavagna, verso Sestri Levante/Livorno, per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Lavagna, per proseguire in direzione di Sestri Levante/Livorno; -sarà chiuso il tratto Lavagna-Chiavari, verso Genova, per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 23 alle ore 06:00 di giovedì 24 maggio. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari, per proseguire in direzione di Genova.



Sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di martedì 22 alle ore 06:00 di mercoledì 23 maggio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pra', per chi proviene da Savona e dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Arenzano o, per i soli veicoli leggeri, di Genova Pegli.