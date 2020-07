Autostrade, chiuso il tratto Bolzaneto-Ovest: code interminabili e città bloccata

Chiuso un intero tratto di A7, tra Bolzaneto e Ovest, e chiuso il casello di Ovest in entrata verso Milano: un mercoledì mattina da incubo per chi viaggia in autostrada e anche per la viabilità ordinaria, visto che le chiusure prolungate hanno causato pesanti ripercussioni anche in città.

Autostrade ha avvisato del prolungamento della chiusura poco prima delle 7: «Nel corso delle ispezioni condotte questa notte si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella che non ne consentono la riapertura - ha spiegato la società - Per questo motivo, in relazione ai flussi prevalenti di traffico e secondo un piano condiviso con Polizia Stradale e Enti locali, resta chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e conseguentemente il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova ovest».

Chiuso anche il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova Ovest, mentre il casello di Ovest in entrata verso Milano è stato riaperto mezz’ora dopo il previsto, intorno alle 8,30. Chi da Genova è diretto in A12 deve quindi arrivare a Genova Est tramite viabilità ordinaria, mentre i mezzi pesanti che da Milano sono diretti a Genova devono utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Alle auto il consiglio è di uscire a Bolzaneto e procedere lungo la viabilità ordinaria, mentre chi dalla A12 è diretto verso Genova potrà utilizzare le uscite di Genova est sulla stessa A12 oppure di Bolzaneto sulla A7.

Conseguenza diretta delle chiusure del mercoledì mattina, il caos: sulla A7 una coda di ben 14 km tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, sulla A12 i chilometri di coda alle 8 erano 9 tra Nervi e il bivio con la A7, automobilisti esasperati rimasti incolonnati anche in città, via Guido Rossa e lungomare Canepa paralizzate con conseguenze pesantissime su tutta Sampierdarena. Traffico bloccato anche in Valpolcevera, da Bolzaneto sino a Campi.

«Bolzaneto, ingresso, uscita autostrada e stare intorno tutto bloccato, nessuna strada percorribile verso Sampierdarena», è il commento sconsolato di Andrea sui sociale, cui fa eco Martina, uno sfogo e un avvertimento insieme: «Io ho smontato 7.15 dalla notte a Nervi, sono bloccata in autostrada verso Bolzaneto da mezz'ora». Soltanto alcune delle centinaia di persone tenute in scacco dal traffico e dalla viabilità autostradale.