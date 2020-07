Autostrade: riaperta A7 tra Bolzaneto e Ovest, ma chiuso il tratto tra Ronco e Vignole

Terminate le ispezioni nella galleria Zella, è stata riaperta martedì mattina l’autostrada A7 nel tratto compreso tra Bolzaneto e Ovest, in direzione Genova, con conseguente riapertura degli allacciamenti con la A12.

Dopo quasi una settimana di chiusura, dunque, le auto tornano a circolare a due corsie sul tratto, dando un po’ di respiro alla Valpolcevera, per giorni imprigionata nel traffico, e anche alla Valbisagno.

Sempre sulla A7 resta invece chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione, con conseguente coda di 2 km già a partire da Busalla verso Milano. Gli uomini di Autostrade sono al lavoro per la riapertura del tratto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

In A10, code per lavori tra Voltri e Aeroporto e tra Celle Ligure e Voltri, tratti su cui lunedì si sono registrati rallentamenti da record arrivando a oltre 30 km di auto incolonnate.