Autostrade, tra cantieri e corsie chiuse spunta pure il semaforo

Tra cantieri, gallerie chiuse e scambi di carreggiata, sulle autostrade liguri spunta anche un semaforo.

A condividere la foto è stato il governatore ligure, Giovanni Toti, scagliandosi nuovamente contro Autostrade e Mit: «Un semaforo in autostrada! Anche questo ci tocca vedere nella tempesta perfetta di cantieri, incidenti e code chilometriche. Il semaforo rosso mettiamolo piuttosto davanti a questo piano folle che sta bloccando la Liguria».

Toti ha confermato che lunedì, giorno in cui sarà a Genova anche la ministra De Micheli, è in programma un incontro con i sindaci liguri e con le categorie economiche: «Non resteremo fermi davanti a questa condanna all'isolamento pronunciata da Aspi e Mit con questo piano di messa sicurezza che intrappola i liguri per ore in autostrada, paralizzando una regione intera - è l'annuncio - Gli albergatori hanno annunciato che non pagheranno più le tasse fino a cessata emergenza. Regione Liguria chiederà risarcimento per i gravi danni all'immagine della nostra terra, isolata nel pieno di una stagione turistica. Servono serietà e risposte concrete per cittadini e turisti che vogliono venire a trovarci, per imprese e categorie che hanno bisogno di ripartire. E serve un Governo che finalmente torni a prendersi le sue responsabilità. Se non lo farà, la Liguria farà sentire la sua voce! Siamo stanchi di parole o mancate risposte e non possiamo più aspettare».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In serata è arrivata la precisazione di Autostrade per l’Italia, che ha chiarito che «la foto diffusa oggi riprende un semaforo posizionato non sulla carreggiata autostradale, ma sul ramo di svincolo per la stazione dei Chiavari, sull'A12 Genova-Sestri Levante. È stato installato giovedì mattina per consentire la riapertura della stazione di Chiavari in entrata e in uscita, in senso unico alternato, e permettere la prosecuzione delle attività di ispezione all'interno della galleria "Della Moranda", in corrispondenza della stazione stessa. Sono infatti tuttora in corso le ispezioni approfondite nel fornice, come previsto dal protocollo condiviso con il MiT in caso di rilevamento di difetti durante le prime ispezioni che vengono eseguite in orario notturno. In alternativa sarebbe stato necessario mantenere chiusa la stazione di Chiavari in una delle due direzioni mentre il semaforo alterna la viabilità sullo snodo, consentendo di utilizzare la stazione in entrambe le direzioni di marcia e limitando così disagi ulteriori. Si ricorda che sulla tratta non è attivo alcun pedaggio proprio in virtù delle numerose cantierizzazioni in corso ai fini della sicurezza. La Direzione di Tronco si scusa con l’utenza per i disagi di viabilità sulla rete, ma ricorda che la finalità delle attività di controllo in corso è garantire la sicurezza, sulla base delle prescrizioni del Mit e del quadro normativo di riferimento».