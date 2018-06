Aurora Ramazzotti, weekend romantico a Portofino

C’era anche Aurora Ramazzotti tra le centinaia di persone che hanno approfittato del primo, vero weekend d’estate per una gita al mare in Liguria: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scelto Portofino per trascorrere due giorni romantici in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza, come testimoniano gli scatti e i video condivisi su Instagram.

Reduce dall’esperienza in tv in compagnia della biondissima mamma, con cui ha condotto “Vuoi scommettere?”, l’esuberante 21enne ha passato il fine settimana tra tuffi e passeggiate nel verde, tra shopping in Piazzetta e colazione vista mare. Al suo fianco, tra baci al tramonto e dichiarazioni d’amore, lo studente di ingegneria con cui da qualche mese fa coppia fissa.

Nessuna traccia invece di mamma Michelle. La showgirl svizzera, d’altro canto, non ha mai fatto mistero di preferire la Riviera di ponente: meta preferita ormai da anni Varigotti, con cui è spesso avvistata in compagnia del marito Tomaso Trussardi e delle figlie Sole e Celeste.