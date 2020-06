Val Trebbia: autostrade nel caos, e cambiano gli orari delle corriere

Cambiano gli orari delle corriere in alta val Trebbia e sulla linea Staglieno-Trensasco-Campi da lunedì 29 giugno.

Archiviato l’orario rispettato durante l’emergenza coronavirus, il nuovo orario avrebbe dovuto entrare in vigore integralmente dal prossimo 6 luglio, ma a causa delle pesantissime ripercussioni provocate dai lavori e dai cantieri in autostrada, pendolari e amministrazione locali hanno chiesto e ottenuto di anticipare alcune integrazioni relative in particolare alla zona di Sant'Alberto e ai territori di Fascia e Propata.

Altre variazioni riguarderanno la linea tra Staglieno-Trensasco e Campi, con transito a san Gottardo e via Piacenza. Ata ha però chiarito che l’attuale situazione sulle autostrade potrebbe comunque provocare problemi: «A causa dei numerosi cantieri aperti sulle tratte autostradali nell'area della Città Metropolitana di Genova e delle conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria - fa sapere l’azienda - nonché del protrarsi di interventi di manutenzione sulle strade extraurbane ed urbane, in questo periodo il servizio potrà subire ritardi imprecisati che talvolta possono causare il mancato rispetto delle coincidenze indicate sugli orari.