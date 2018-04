Scuole per l'infanzia, iscrizione solo online per bimbi da 0 a 3 anni

Il Comune punta sulla tecnologia per semplificare e velocizzare l’iscrizione agli asili: sino a lunedì 21 maggio è possibile presentare online la domanda per i servizi per l’infanzia della fascia da 0 a 3 anni

In particolare, possono presentare domanda ai nidi d’infanzia i bambini nati negli anni 2016/2017/2018, ai Centri bambini i nati nel 2016 e fino al 31/3/2017 e alle sezioni primavera i bambini nati nel 2016. La richiesta, come detto, potrà essere presentata solo in via telematica. Un modo, spiega il Comune, per «semplificare e risparmiare tempo alle famiglie: niente permessi dal lavoro, niente orario di sportello, niente coda negli uffici».

L’iscrizione ai servizi scolastici sarà dunque più veloce: basterà avere carta d’identità valida, codice fiscale e un indirizzo e-mail. Per i non residenti a Genova, invece, l'iscrizione è cartacea, la documentazione è presente e scaricabile all’indirizzo http://www.comune.genova.it/servizi/educativi, dove sono presenti anche una serie di risposte alle domande e ai dubbi più frequenti. Online è possibile trovare l'elenco dei servizi 0/3 divisi per municipio, le istruzioni per procedere con l’iscrizione e tutte le informazioni necessarie.

Pper venire incontro a tutte le esigenze e per superare eventuali criticità, il Comune ha anche predisposto punti di supporto per i genitori che non dovessero riuscire a terminare la procedura di iscrizione online. Anche l’elenco dei punti di supporto è consultabile on line. Una volta terminata la procedura bisognerà attendere fino al 23 maggio, data in cui sarà disponibile la graduatoria provvisoria on line. La pubblicazione della graduatoria definitiva sarà disponibile dal 6 giugno.