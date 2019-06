Arenzano, quando a fare shopping sono i pavoni

Sono entrati, hanno dato uno sguardo alla merce esposta in silenzio e poi, come tutti i clienti, sono usciti: questa volta però non si tratta di esseri umani ma di pavoni, che ad Arenzano da sempre girano liberi nel parco e per le strade del paese.

La protagonista della vicenda di questa mattina è una pavoncella che, con i suoi piccoli, ha deciso di farsi un giro al fresco e all'ombra di un negozio di abbigliamento (femminile, ovviamente) in via di Francia, sopra un noto supermercato.

Come sono entrati, così questi "clienti" decisamente inusuali sono usciti, lasciando prima allo staff di "Progetto Moda Factory Outlet" il tempo per scattare qualche foto ricordo e condividerlo su Facebook, suscitando l'ilarità e la tenerezza dei commentatori.

Ad Arenzano i pavoni sono di casa da sempre e hanno finito per diventare il simbolo della cittadina: sono talmente integrati nella comunità che spesso escono dai confini del parco comunale per andare in giro per il paese, per nulla spaventati dagli esseri umani, con cui anzi intrattengono da anni una pacifica convivenza.