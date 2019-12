Dopo le orche e la passera scopaiola, spunta anche un fenicottero rosa

La Liguria non smette di stupirci, regalandoci avvistamenti decisamente inusuali per la nostra regione: se nei giorni scorsi abbiamo imparato ad abituarci alle orche nel mare di Pra', e se abbiamo anche aspettato di vedere, con i binocoli, gli esemplari di passera scopaiola golanera (tipici dell'Asia centrale) avvistati alla foce dell'Entella, non avevamo ancora fatto i conti con i fenicotteri rosa ad Arenzano.

La foto - che sta facendo il giro dei social e Whatsapp, diventando virale - è stata scattata lunedì 18 dicembre dai membri del Circolo Velico Arenzano: nell'immagine, si vede un bellissimo esemplare di fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus) nuotare nel mare davanti al paese.

Poteva sembrare un cigno, visto da lontano, ma il colore e la forma del becco sono risultati da subito inconfondibili.