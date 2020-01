Superenalotto, la fortuna bacia la Liguria: "6" da 67 milioni di euro

Vincita milionaria in Liguria grazie a un "6" centrato al SuperEnalotto nella giornata di martedì 28 gennaio 2020. Un fortunato giocatore ha vinto oltre 67 milioni giocando una schedina da due euro. Si tratta del primo Jackpot centrato in Liguria.

La schedina vincente è stata convalidata, riferisce Agipronews, dalla Tabaccheria il Quadrifoglio di Romito Magra, frazione di Arcola in provincia della Spezia. Si tratta del primo "sei" del 2020, l'ultimo era stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

«Non abbiamo idea di chi sia il vincitore - hanno dichiarato Daniela e Riccardo Rocchi, titolari della ricevitoria dove è stata giocata la schedina vincente -, che ha centrato il premio con una schedina da 2 euro. In tanti giocano piccoli importi. I nostri clienti sono generalmente del posto, ma ci sono alcune persone di passaggio, visto che siamo sulla strada tra Lerici e Sarzana». «Intanto faccio una verifica in maggioranza, non si sa mai - ha scherzato il sindado di Arcola Monica Paganini - si tratta di una bella notizia che ci ha colto di sorpresa, ma quando la fortuna gira così vicino ci sentiamo tutti un po' coinvolti. Speriamo che questa somma sia stata vinta da un nostro concittadino, magari uno che è in difficoltà».

Estrazione Superenalotto di martedì 28 gennaio 2020: 16, 21, 33, 50, 57, 89, Jolly 52, Superstar 26.