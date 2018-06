"Riapriamo i porti", Genova scende in piazza per la nave Aquarius

Anche Genova reagisce alla decisione del neo ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani e impedire alla nave Aquarius Sos Mediterrané di attraccare e portare in salvo i 629 migranti bloccati a bordo.

Nelle ore in cui, nel braccio di ferro tra Italia e Malta, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che sarà proprio la Spagna ad accogliere la nave, permettendole di attraccare a Valencia, diverse associazioni e partiti politici del capoluogo ligure hanno annunciato l’intenzione di scendere in piazza per manifestare in favore dell’accoglienza e protestare contro la presa di posizione del governo. L’appuntamento è per martedì 12 giugno alle 18 in piazza De Ferrari, per un presidio organizzato da Articolo1Genova, Partito Democratico, Genova che osa, Anpi, Arci e Il Prossimo Medio Ponente.

«Alla follia disumana dei porti chiusi del governo rispondiamo con Genova città aperta, città di mare, di scambi, di culture differenti che si incontrano, ma soprattutto di umanità - scrivono gli organizzatori della manifestazione - Non basta più indignarsi di fronte alla violenza verbale e politica di questo nuovo governo e i partiti che lo sostengono hanno fondato il loro consenso sulle pelle dei più deboli alimentando paure, odio e xenofobia. Oggi serve opporci a questi provvedimenti, alle trattative politiche condotte a discapito di persone che rischiano la vita. Genova è una città aperta, dimostriamolo: chi scappa dalla fame e dalla guerra va accolto, senza se, e senza ma».

L’appello ha già raccolto centinaia di adesioni, tra cui quella di Emergency Genova, Massoero 2000 Onlus e della Comunità di San Benedetto al Porto, che hanno ufficializzato la loro presenza in piazza.