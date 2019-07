Arriva a Genova l’app 'Too good to go' per combattere gli sprechi alimentari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Ogni anno nel nostro Paese si sprecano oltre 10 milioni di tonnellate di cibo, pari a circa €15 miliardi l'anno. Per questa ragione è nata nel 2015, in Danimarca, To Good To Go, oggi presente in 12 Paesi d’Europa con oltre 12 milioni di utenti. In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, permettendo da aprile ad oggi di salvare oltre 30.000 pasti. Raggiunti oltre 140.000 utenti in soli tre mesi dal lancio nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Verona, ora arriva anche in Liguria nella città di Genova.

Come funziona Too Good To Go

I ristoratori e i commercianti di prodotti freschi iscritti all’applicazione possono mettere ogni giorno in vendita le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Ciascun commerciante ha la possibilità di indicare ogni giorno la quantità di Magic Box disponibili a seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata.

Dall’altra parte, i consumatori possono acquistare con un semplice tap sull’applicazione ottimi pasti a prezzi minimi, tra i 2 e i 6 euro, impegnandosi allo stesso tempo nella lotta agli sprechi e nella tutela dell’ambiente, considerando che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2 kg di Co2. Basta geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, che verranno visualizzati sulla mappa della città con dei pallini di tre colori: verde per quelli che hanno ampia disponibilità di Magic Box, giallo (disponibilità limitata), rosso (Magic Box esaurite o non disponibili per la giornata: nessuno spreco!). Una volta scelto il locale preferito, l’utente potrà ordinare la propria Magic Box e pagarla tramite l’app con Carta di Credito (Mastercard, Visa o Maestro), Paypal o il servizio Google Pay. Poi basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al rivenditore tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c’è dentro. Inoltre, per limitare l’uso di imballaggi, i negozi aderenti a Too Good To Go incoraggeranno i clienti stessi a portare da casa contenitori e sacchetti propri.

Da Eataly alla Cremeria Ciarapica, Too Good To Go conquista Genova

Scegliere i prodotti delle Magic Box significa quindi sostenere tutti i commercianti che si impegnano a limitare sprechi di cibo e risorse. Nel caso di Genova, sono numerosi i punti vendita che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e in prima fila ci sono rappresentanti della GDO: Eataly, che continua ad estendere la propria rete sostenibile dopo aver coinvolto i punti venditi di Torino, Milano e Firenze; Carrefour, che ha scelto Too Good To Go per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dello spreco alimentare non soltanto a livello sociale ma anche ambientale; anche Doro supermercati, presente in maniera capillare nella regione e con oltre 7 punti vendita a Genova, ha ugualmente aderito. Il progetto ha poi incontrato il favore di diversi locali storici della città genovese, tra i quali l’Antico Forno Patrone, un laboratorio artigianale a conduzione familiare che annovera tra le sue specialità la tipica fugassa ligure. Ha ugualmente aderito alla lotta anti-spreco il pastificio Danielli, la Cremeria Ciarapica e il Bar Bistrot Mentelocale, situato all’interno dell’edificio storico di Palazzo Ducale.