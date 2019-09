Anagrafe e certificati, un'app e un sito per "saltare" la coda

Comune di Genova sempre più smart per velocizzare le pratiche burocratiche: è stato presentato il mattina il nuovo progetto “Salta la coda”, pensato per chi ha bisogno di usufruire dei Servizi Civici di “smaltire” l’attesa prenotando il proprio turno online e presentandosi negli uffici al momento dei giusto.

Nella sede dell’anagrafe centrale di corso Torino 11 è infatti stat attivata ufirst, un’innovativa piattaforma web e un’app gratuita da installare sul proprio dispositivo mobile (cellulare o tablet) che consentie a chiunque abbia necessità di richiedere qualunque servizio anagrafico (certificati, carte d’identità, variazioni di residenza, ecc.), di prenotare un ticket online con il numero per la fila, conoscere in tempo reale quante sono le persone che lo precedono e ricevere una notifica quando sta per arrivare il momento di rivolgersi allo sportello. Tutto questo in qualunque luogo si trovi, senza dover necessariamente rimanere in coda nell’ufficio anagrafico in attesa di essere serviti.

Il Comune aveva già fatto un passo avanti digitale offrendo la possibilità di chiedere la carta d’identità elettronica e il subentro nell’Anagrafe Nazionale delle Popolazione Residente (ANPR). La nuova app ha l’obiettivo di «agevolare i cittadini nella gestione del proprio tempo e nel loro rapporto con i nostri uffici», come ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Servizi civici, anagrafe e informatica, Stefano Balleari.

Il servizio di ticket online si aggiunge alle opportunità già offerte ai cittadini, che possono richiedere da casa e ricevere i certificati d’anagrafe e stato civile e presentare via email le variazioni di residenza seguendo le istruzioni sul sito istituzionale, e richiedere certificati d’anagrafe e di stato civile nelle edicole che aderiscono al progetto Edicole 4.0 offrendo un servizio in una più ampia fascia oraria. Queste le edicole:

- I Centro Est stazione ferroviaria Principe in piazza Acquaverde 1r

- II Centro Ovest stazione ferroviaria di piazza Montano 5r e via Buranello 200r

- III Bassa Valbisagno piazza Terralba 43 r - piazza Martinez 29Br

- IV Media Valbisagno Molassana, via Piacenza 287 - Giro del Fullo, via Struppa 24C

- V Valpolcevera Certosa, via Canepari 121r - Pontedecimo, piazza Arimondi 6r

- VI Medio Ponente via Ciro Menotti 12r e piazza Ranco 16r

- VII Ponente via Rizzo 24A

- VIII Medio Levante atrio della stazione ferroviaria di Brignole in piazza Verdi - Foce, via Rimassa 134r - Boccadasse,via De Gaspari 2r

- IX Levante Nervi, piazza Pittaluga 6Ar - Sturla, piazza Ragazzi del ‘99 3r.