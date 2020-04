Campomorone, lo spettacolo del maxi sciame d'api sulla rosa: cos'è la "sciamatura"

Piccole e operose, in questo periodo si “risvegliano” e si muovono in sciami, numerosi e spesso impressionanti, per riposarsi con il loro carico di miele e trovare una nuova casa: le api, con l’arrivo della primavera dei primi caldi, attraversano tra aprile, maggio e giugno il periodo della “sciamatura”, un fenomeno che può spaventare ma che non è affatto pericoloso (a patto di non disturbarle).

Gli sciami di api sono solitamente avvistati sui rami degli alberi, su piante e arbusti, dove si posano nel loro viaggio iniziato per formare una nuova colonia con l’ape regina. Gli avvistamenti negli ultimi giorni sono stati parecchi, l’ultimo a Campomorone, dove migliaia di api hanno letteralmente ricoperto il tronco di una rosa nel giardino di fronte alla sede della Croce Rossa.

In questo caso, “l’iter” messo in pratica da chi le ha avvistate è stato quello corretto: non disturbarle in primis, non avvicinarsi, e chiamare un apicoltore esperto dotato di arnie in grado di recuperarle.

Le api, che hanno fatto il pieno di miele per sostenere loro stesse e la regina nella costruzione della nuova casa, sono infatti solitamente più docili e meno inclini a pungere, ma vanno comunque gestite da esperti apistici. Se lo sciame decidesse di posarsi in ambienti "umani", nessuna paura dunque, e soprattutto nessun atto bellicoso nei loro confronti: è sufficiente lasciarle in pace e chiamare un esperto, che arriverà con tutti gli strumenti necessari per recuperarle.

A Genova molti apicoltori fanno capo ad Api Genova, un’associazione che della tutela delle api, patrimonio indispensabile per la sopravvivenza dell’essere umano, ha fatto una missione.