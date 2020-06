Riapre al pubblico il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto

Venerdì 5 giugno il Centro Agroalimentare di Genova riapre la vendita diretta ai privati consumatori con il consueto orario dalle 9 alle 11. Gli acquirenti - in possesso di tessera valida per l'accesso - potranno accedere alla struttura di Bolzaneto solo indossando guanti e mascherine di loro proprietà. Dispositivi di protezione non potranno essere consegnati all'entrata dal Mercato.

I controlli saranno eseguiti all'ingresso e durante gli acquisti. I trasgressori delle regole saranno accompagnati fuori dalla struttura.

La direzione di Società Gestione Mercato si riserva di scaglionare gli ingressi per evitare assembramenti.