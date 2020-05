Questura in lutto, morta assistente capo del commissariato di Nervi: «Ciao Antonella»

Questura di Genova in lutto per la morte di Antonella Riggi, assistente capo coordinatore in servizio nel commissariato di Nervi.

Riggi, che aveva indossato la divisa nell’aprile del 1993, è morta a 53 anni: «Un malore fulminante se l’è portata via. Chi l’ha conosciuta la ricorda sempre sorridente, disponibile e benvoluta da tutti - la ricordano dalla Questura - I suo familiari, hanno voluto donare i suoi organi sapendo che lei, con la sua straordinaria umanità, avrebbe voluto così».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riggi aveva iniziato la carriera al Commissariato Pré, poi all’Ufficio Personale, all’Ufficio Tecnico Logistico e dal 2014 era una colonna portante del Commissariato di Nervi, dove è stata presente sino a lunedì scorso. I colleghi la salutano con una foto in cui sorride: «Ciao Antonella, ci mancherai».