Santa Margherita, tutto pronto per le riprese del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler

Lei sta in hotel, a godersi la vista, il sole e i piatti tipici in attesa del primo ciak, lui invece esplora il territorio, gioca a basket a Santa Margherita e si concede per selfie, autografi e abbracci: Jennifer Aniston e Adam Sandler sono arrivati in Liguria, nel Tigullio, per le riprese di “Murder Mistery”, nuova produzione del colosso dello streaming Netflix diretta da Kyle Newacheck in gran parte girata proprio a Santa Margherita, su un maxi yacht ormeggiato in porto.

La trama è quella di una commedia a tinte dark: Aniston e Sandler sono una coppia di newyorkesi (lui poliziotto) in vacanza in Europa per la prima volta. Sull’aereo stringono amicizia con un altro passeggero (Luke Evans, altra stella del cast) che li invita a trascorrere qualche giorno a bordo del lussuoso yacht del milionario per cui lavora. Peccato che poco dopo il loro arrivo, i due si ritrovino a fare i conti con il cadavere dell’uomo, diventando i principali indiziati dell’omicidio.

Il primo ciak (primo anche in Italia, poi sarà la volta del lago di Como) è previsto mercoledì 25 luglio, e si girerà sino al 28 luglio almeno: porto blindato per consentire le riprese, qualche disagio compensato dai numeri che questa produzione farà registrare non soltanto a Santa Margherita Ligure e Portofino (dove alloggiano le star), ma a tutta la Liguria.

Un milione e 300mila euro la cifra che verrà spesa sul territorio, 300 i membri della “crew” che alloggeranno in altrettante camere di hotel sparsi sul territorio; e poco male (nonostante le proteste dei detrattori) se alla fine Santa Margherita verrà “travestita” da Cartagena, piccolo e pittoresco borgo sulla costa sud della Spagna, perché regista e produttori hanno assicurato che di Santa, Portofino e della Liguria in generale parleranno benissimo, sottolineando sia l’accoglienza sia la location da sogno.

E gli attori sembrano d’accordo sul giudizio: in attesa di iniziare a girare, come detto, l’ex Rachel Green di “Friends” e la star delle comedy all’americana si rilassano (lei sulle terrazze dello Splendido, principalmente) e si godono l’esperienza, concedendosi anche una cena tutti insieme in Piazzetta per celebrare l’arrivo in Italia.