Amt: l'abbonamento si può rinnovare anche alle Poste

Amt è la prima azienda in Italia a siglare un accordo con Poste Italiane per il rinnovo degli abbonamenti al trasporto pubblico direttamente allo sportello. La capillare diffusione degli sportelli di Poste Italiane consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi Amt, sia presso i 70 punti del gruppo presenti a Genova, sia in tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.

Presso gli sportelli postali, infatti, si potrà effettuare il rinnovo degli abbonamenti Amt CityPass annuali e mensili. In particolare si possono rinnovare gli abbonamenti annuali ordinari, gli annuali per studenti under 19, l'abbonamento giovani under 14 e il mensile ordinario da 46 euro. È possibile rinnovare anche il mensile agevolato purché in possesso di carta CityPass in corso di validità.

Per rinnovare l'abbonamento è sufficiente portare con sé la propria card CityPass, oppure presentare all'operatore l'abbonamento scaricato sullo smartphone tramite l'app Amt. I clienti potranno rinnovare l'ultima tipologia di abbonamento caricato su CityPass. La data di decorrenza sarà il giorno successivo alla data del rinnovo oppure il giorno successivo alla scadenza dell'abbonamento in corso di validità.

Questo accordo rientra nella strategia di Amt di rendere sempre più facile le modalità di relazione con i propri clienti sia con il potenziamento del canale online (che ha visto recentemente il rilascio della nuova app con maggiori funzionalità) sia con l'ampliamento del canale fisico, prestando quindi particolare attenzione alle radicate abitudini di acquisto di molti abbonati genovesi.

La diversificazione e l'incremento dei punti dove sarà possibile rinnovare gli abbonamenti permetterà di concentrare nelle biglietterie Amt le relazioni commerciali più complesse, come la vendita rateale o le pratiche per il rilascio degli abbonamenti agevolati.

Per rinnovare l'abbonamento presso Poste è stato sviluppato un software specifico che permette anche l'interfaccia con la app Amt e con gli applicativi di verifica a bordo bus. Questo software semplifica al massimo il processo di rinnovo, senza operazioni complesse né per gli operatori né per i clienti.