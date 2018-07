Bar, ristoranti e pubblici esercizi uniti per le mamme: nasce la rete "Amici dell'allattamento"

Una rete di locali in cui le mamme possano rifugiarsi per riposare, tirare il fiato e soprattutto allattare i loro figli: è l’iniziativa promossa da welovemoms.net, portale che si occupa di fornire informazioni e servizi a genitori e famiglie genovesi e che ha deciso di entrare nel merito di una polemica nata nei giorni scorsi dopo che un locale del centro ha chiesto a una mamma che stava allattando di allontanarsi.

L’obiettivo è quello di “mappare” tutti i bar, ristoranti e in generale pubblici esercizi disposti a fornire alle mamme un luogo in cui allattare senza timore e stress: «L’allattamento esclusivo, unica fonte di idratazione e nutrimento del neonato, comporta l’esigenza di poppate regolari ogni 2/3 ore - si legge sul sito fondato da Francesca Posenato - Il benessere fisico (ma anche emotivo) di un neonato è strettamente legato ad una pronta risposta alla sua richiesta di nutrimento. Tutto questo, al giorno d’oggi, deve conciliarsi con la realtà quotidiana di donne che si stanno adeguando a una nuova modalità di essere madri. La rete familiare di sostegno sempre più spesso viene a mancare. L’esigenza di tornare in breve tempo attive e produttive in ambito professionale è sempre più incalzante. Le esigenze di una famiglia della nostra società non lasciano spazio alla possibilità che una neo-mamma si chiuda in casa per buona parte della giornata».

Da qui - e dai recenti episodi di cronaca - la decisione di lanciare un appello a tutti i titolari di pubblici esercizi disposti a entrare a far parte di una rete virtuosa locali pubblici disposti ad accogliere le mamme che necessitino di allattare i propri bambini «mettendo a disposizione, quando consentito dal flusso di clientela, una sistemazione il più possibile tranquilla e intima senza obbligo di consumazione». La lista dei locali “Amici dell’allattamento” verrà costantemente aggiornata per la creazione di una mappa disponibile online, e a ogni locale aderente verrà consegnato un adesivo da affiggere all’entrata per renderlo immediatamente riconoscibile anche a chi a Genova è soltanto di passaggio.

«Chiediamo a tutte le mamme e ai proprietari e gestori di locali pubblici di sostenerci - è l’appello di We Love Moms - Verificheremo la disponibilità, e porteremo personalmente l’adesivo».