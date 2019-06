Da Castelletto a Sampierdarena, ciak si gira per Alessandro Preziosi

Dal centro storico a Castelletto passando per Sampierdarena: dopo Paola Cortellesi, un altro volto noto e molto amato della televisione italiana arriva a Genova per girare una nuova serie tv. Lui è Alessandro Preziosi, che nel capoluogo ligure è arrivato a fine maggio per le riprese di “Masantonio”, poliziesco che andrà in onda su Mediaset nel 2020.

I mezzi della produzione sono stati avvistati nelle ultime due settimane a Sottoripa, a Oregina e in zona Spianata Castelletto, dove l’attore 46enne si è fermato a firmare autografi, dispensare sorrisi e posare per un selfie. Mercoledì mattina, la troupe si è spostata in zona Sampierdarena per ulteriori ciak: tra i luoghi prescelti c’è anche Begato, e non mancherà qualche scorcio della Sopraelevata.

“Masantonio”, prodotto da Cattleya per Mediaset, vede alla regia Fabio Mollo e nel cast, oltre a Preziosi, anche Davide Iacopini, Bebo Storti e Virginia Campolucci.