Boccadasse ancora un set: dopo De André tocca a “Masantonio”

Il pittoresco borgo di Boccadasse torna a “colpire”, diventando il set di un progetto televisivo: nei giorni scorsi in piazzetta è stato avvistato Alessandro Preziosi, che dallo scorso maggio è impegnato nelle riprese della serie tv Cattleya “Masantonio”, in gran parte ambientata a Genova. Prima di lui, nel 2017, era arrivato Luca Marinelli, giovane Fabrizio De André della miniserie “Principe Libero”.

L’attore 46enne è arrivato con la troupe e il regista Fabio Mollo e si è trattenuto a Boccadasse sino a sera: nella serie interpreta un detective, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti. E la Liguria non sarà rappresentata soltanto dalle location, ma anche da un’attrice: lei è Virginia Campolucci, giovane genovese allieva della scuola di Luca Bizzarri, che nella serie interpreta il ruolo di Tina.

L’arrivo di Preziosi a Boccadasse ha inevitabilmente suscitato parecchio fermento nel borgo, che non è l’unica location scelta dalla produzione per comparire negli episodi della serie. Da inizio estate a oggi Preziosi è stato avvistato anche a Sampierdarena, Castelletto, Oregina e Sottoripa, e anche Begato rientra nella lista dei luoghi delle riprese. Ancora non è ufficiale la data di uscita (sicuramente nel 2020, su canali Mediaset), ma nei prossimi mesi la Superba sarà in tv anche grazie a un’altra serie, “Petra”, il poliziesco con protagonista Paola Cortellesi.