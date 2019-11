Alberto Angela avvistato a Genova, cena in centro e selfie

È arrivato a Genova per un progetto di cui nulla si sa ancora, e nella sua tappa ligure Alberto Angela, figlio dell’iconico Piero e come lui divulgatore scientifico nonché vera e propria star, ha voluto gustare anche un po’ della cucina del capoluogo.

Paleontologo, scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Angela è stato infatti avvistato in un ristorante di salita inferiore Sant’Anna, Le Rune, a pochi passi da via Garibaldi, dove martedì sera si è fermato a cena.

A condividere la notizia, e diverse foto scattate al suo fianco, sono stati proprio i titolari, che lo hanno definito «una bellissima persona, di una gentilezza squisita».

Top secret, come detto, il motivo della presenza del conduttore 57enne a Genova. A gennaio è prevista una nuova edizione di “Meraviglie”, la trasmissione in onda su Rai 1 in cui Angela accompagna gli spettatori alla scoperta delle meraviglie, appunto, dello Stivale: chissà che in programma non ci sia anche una puntata sulle bellezze del capoluogo ligure.